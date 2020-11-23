Южноуралец установил мобильное приложение и лишился 60 000 рублей

Мошенник представился сотрудником банка.



Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Брединского района Челябинской области. 45-летний мужчина послушался «сотрудника банка» и лишился 60 000 рублей. Доверившись преступнику, южноуралец дал ему установить на свой телефон приложение удалённого доступа.



Свою историю потерпевший рассказал сотрудникам полиции. Мужчина пояснил, что мошенник позвонил ему на мобильный телефон и сообщил о якобы списании денег. Чтобы предотвратить это, «сотрудник банка» попросил мужчину установить специальное приложение, которым оказалась программа для удалённого доступа.

«Потерпевший, доверившись незнакомцу, установил на мобильный телефон приложение удаленного доступа, которое позволило мошенникам получить полный доступ к устройству, в том числе возможность просматривать все сообщения, пароли и другие конфиденциальные данные. Таким образом, выполнив указания злоумышленника, пострадавший лишился около 60 000 рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до шести лет. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых.