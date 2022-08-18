Житель Башкирии найден мертвым в горах Челябинской области

По предварительным данным, мужчина замерз

В горно-таежной местности под Златоустом нашли тело 37-летнего жителя Республики Башкортостан Рафаэля Гареева. Мужчина выехал домой с вахты 10 августа, а потом перестал выходить на связь. Информацию о гибели мужчины Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Ранее автомобиль мужчины, его личные вещи и одежду нашли спасатели, полиция и волонтеры.

По данным источника Первого областного информагентства, мужчину нашли мертвым, на его теле не было признаков насильственной смерти. Вероятно, он замерз.