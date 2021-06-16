Житель Ашинского района заблудился в лесу после похода за ягодами

На помощь мужчине пришли спасатели

Южноуралец отправился в лес за ягодами на окраине станции Симская. Сорокалетний мужчина заблудился и вызвал спасателей. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина ушел в лес накануне, 15 июня, утром и блуждал до вечера в поисках обратной дороги.

«Дежурная смена Усть-Катавского отряда областной ПСС по телефону безуспешно пыталась выяснить примерное направление движения: мужчина был дезориентирован. Его поиск спасатели вели до позднего вечера и уже в сгущающихся сумерках обнаружили спящим на одной из проселочных дорог в трех километрах от станции», — рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Как ранее писал наш сайт, с начала 2021 года специалисты поисково-спасательной службы зарегистрировали 49 обращений и нашли 39 человек. Поисковики напоминают южноуральцам, что, планируя поход, необходимо убедиться в том, что у вас есть с собой полностью заряженный мобильный телефон, продукты и теплая одежда, даже если синоптики обещают знойную погоду.