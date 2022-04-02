Житель Архангельска пойдет под суд за обман магнитогорцев на 200 тысяч рублей

Молодой человек предлагал горожанам вложить деньги в криптовалюту

В Магнитогорске будут судить 20-летнего жителя Архангельска, который обманным путем похитил у местных жителей почти 200 тысяч рублей. Парню грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 2 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек создал в одной из социальных сетей фейковый аккаунт и разместил ложное сообщение о выгодном вложении в криптовалюту в любой сумме. При этом одним из его требований была реклама на личных страницах всех обратившихся к нему пользователей. Первые потерпевшие получали прибыль и охотно рекламировали злоумышленника. Однако последующие вкладчики свой доход не получили, а мошенник потратил все полученные деньги на путешествия и брендовую одежду.

«В ходе следствия доказана его причастность к 24 эпизодам преступной деятельности. Молодому человеку предъявлено обвинение по частям 1, 2 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). Максимальное наказание по этим частям статьи — лишение свободы на срок до пяти лет. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска, дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливается причастность парня к аналогичным преступлениям на территории других российских регионов.