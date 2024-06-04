Житель Аргаяша обналичил 7 млн через фиктивную фирму

Махинатору может грозить до 6 лет заключения

В Челябинской области направлено в суд дело о незаконном обналичивании средств. В неправомерном обороте средств платежей уличили 38-летнего жителя Аргаяша, сообщает пресс-центр ГУ МВД по региону.

Установлено, что мужчина подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.



«Счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 7 миллионов рублей», — рассказали в полиции.



На период следствия обвиняемому избиралась мера принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция вменяемой статьи — до 6 лет лишения свободы.