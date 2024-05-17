Житель Агаповского района вышел на рыбалку с сетями в период нереста

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело

На Верхнеуральском водохранилище поймали рыбака-браконьера. Он вышел на лов на надувной лодке и с сетями в период нереста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Браконьера обнаружил инспектор Рыбнадзора, который составил на нарушителя протокол и передал его в отдел полиции: у 21-летнего рыбака обнаружены 114 особей плотвы, карася и окуня. Общий ущерб составил 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Он отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в период нереста, который продлится в Челябинской области до 15 июня, на всех водных объектах рыбохозяйственного значения добыча рыбы запрещена всеми орудиями лова, за исключением одной донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более двух штук на орудие лова.