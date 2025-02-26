Житель Агаповского района бросился с топором на тещу и тестя

Пенсионер от полученных ранений погиб, женщине успели оказать медицинскую помощь

Трагедия в поселке Новобуранном: пьяный мужчина поссорился с сожительницей и решил отомстить ей, убив ее родителей. Агрессора полицейские задержали по горячим следам, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Предварительно установлено, что вечером 25 февраля 33‑летний ранее судимый мужчина поссорился с сожительницей и в его затуманенном алкоголем мозгу возник умысел на убийство ее пожилых родителей. Вооружившись топором, он вломился в часть дома, где проживали тесть и теща, и нанес им рубленые раны.

От полученных травм 68‑летний потерпевший скончался на месте, 64‑летняя пенсионерка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Следствие ходатайствует об аресте зятя. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало о жестоком убийстве жительницы Брединского района: ее замучили и сожгли глава поселения, депутат и сын народного избранника.