Жильцы многоэтажки в Челябинске пожаловались на соседа, пинающего свою собаку

Мужчину ловили на жестоком обращении с питомцем не единожды

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Жители дома № 62 на Университетской набережной пожаловались на соседа, грубо обращающегося со своим псом. В подтверждение они опубликовали в группе «Академ Риверсайд» сети «ВКонтакте» видео из лифта.

На кадрах видно, как мужчина держит щенка за холку, затем опускает на пол и несколько раз пинает животное. В комментариях к посту соседи предлагают владельцу отдать собаку в добрые руки, кто-то из жильцов советует написать на мужчину заявление в полицию.

«С 25 этажа собака терпела боль… и он знает, что в лифте камеры. Что же происходит с собакой дома?! Помогите спасти собаку из его рук», — написал автор поста.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске стримеру вынесли приговор за жестокое обращение с котом.