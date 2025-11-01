Жилой дом вспыхнул из‑за электрокотла в СНТ под Челябинском

Пожарные работали в непростых условиях

Ночью 1 ноября в челябинском СНТ «Тракторосад-5» загорелся частный жилой дом. Пожарным пришлось ликвидировать возгорание в сложных условиях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Подъехать к очагу возгорания, а также маневрировать оказалось невозможно, подача воды была организована путем подвоза»,— рассказали в ведомстве.

Пламя было локализовано, а затем и ликвидировано на площади 100 квадратных метров силами 20 человек и 5 спецмашин. Никто не пострадал: хозяева самостоятельно покинули опасную зону. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электрокотла.