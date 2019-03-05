/ Жилой дом в Челябинской области загорелся второй раз за два дня

В Чебаркуле вспыхнул покинутый после первого пожара дом.

Жилой деревянный дом в Чебаркуле вспыхнул второй раз за два дня. 3 марта произошло первое возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Жильцы, едва заметив возгорание, самостоятельно покинули опасное строение. К месту происшествия были направлены 5 единиц пожарной техники. В результате возгорания уничтожены перекрытия дома, мебель, личные вещи, повреждены стены. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

В пострадавший дом жильцы не возвращались, но рано утром 5 марта в нем снова вспыхнул пожар.

На этот раз причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В результате возгорания уничтожены кровля дома, личные вещи. — сообщает пресс-служба ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Во время пожаров никто не пострадал.