Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.8 -0.01 74.74 -0.06
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жилой дом в Челябинской области загорелся второй раз за два дня

Жилой дом в Челябинской области загорелся второй раз за два дня

В Чебаркуле вспыхнул покинутый после первого пожара дом.
сегодня в 09:42
  |  Происшествия

Жилой деревянный дом в Чебаркуле вспыхнул второй раз за два дня. 3 марта произошло первое возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Жильцы, едва заметив возгорание, самостоятельно покинули опасное строение. К месту происшествия были направлены 5 единиц пожарной техники. В результате возгорания уничтожены перекрытия дома, мебель, личные вещи, повреждены стены. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

В пострадавший дом жильцы не возвращались, но рано утром 5 марта в нем снова вспыхнул пожар.

На этот раз причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В результате возгорания уничтожены кровля дома, личные вещи. — сообщает пресс-служба ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Во время пожаров никто не пострадал.

Общество
Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»
сегодня в 10:13
Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»
Происшествия
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
03.03.2019
На Южном Урале по факту гибели трех детей на пожаре возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
03.03.2019
Жизнь сразу нескольких детей унес пожар на Южном Урале
Общество
В Копейске снят режим ЧС, введенный из-за подземных пожаров
01.03.2019
В Копейске снят режим ЧС, введенный из-за подземных пожаров
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Челябинца на серебряном «Ниссане» разыскивали больше месяца
сегодня в 13:01
Челябинца на серебряном «Ниссане» разыскивали больше месяца
Хоккей
Пятый матч «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — в прямом эфире «Первого областного»
сегодня в 12:44
Пятый матч «Металлурга» и «Салавата Юлаева» — в прямом эфире «Первого областного»
Происшествия
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Аше
сегодня в 12:04
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Аше
Общество
Инвестиции в Южно-Уральскую железную дорогу увеличатся в полтора раза
сегодня в 11:56
Инвестиции в Южно-Уральскую железную дорогу увеличатся в полтора раза
Общество
Весеннее настроение подарит челябинкам медиахолдинг ОТВ к 8 марта
сегодня в 11:40
Весеннее настроение подарит челябинкам медиахолдинг ОТВ к 8 марта
Общество
Мужчина с татуировкой змеи найден в Челябинской области
сегодня в 11:04
Мужчина с татуировкой змеи найден в Челябинской области
Спорт
Челябинка Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером Универсиады
сегодня в 11:00
Челябинка Екатерина Ефременкова стала бронзовым призером Универсиады
Происшествия
Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше
сегодня в 10:17
Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6