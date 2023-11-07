Жертвой заботливых лжебанкиров стала 18-летняя жительница Коркино

Девушка перевела мошенникам почти 900 тыс. рублей, доставшихся ей в наследство

Юная жительница Коркино стала жертвой мошенников и отправила на неизвестные счета почти все свое наследство, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

По словам 18-летней девушки, ей через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что кто-то пытается войти в ее личный кабинет в приложении банка и завладеть деньгами.

«Ей предложили застраховать счет, а часть денег перевести на карту. На накопительном счету у девушки находилась крупная сумма денег, которая ей досталась в связи со смертью родственника. Находясь в подавленном состоянии после потери близкого, она испугалась за сбережения и согласилась на условия звонивших. В несколько приемов потерпевшая перевела 893 тыс. рублей на продиктованные ей незнакомцем номера», — рассказали в полиции.

Также лжебанкиры сообщили, что для полной безопасности счетов нужно перевести деньги и со всех остальных карт. Приложения для доступа к этим картам были у заявительницы в другом телефоне, который остался дома. Звонившие требовали пойти домой, выполнить все их указания, и эта чрезмерная настойчивость заставила девушку одуматься: она поняла, что попалась на уловки мошенников, прекратила общение и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.