Женщине, на которую напал тиктокер в Челябинске, диагностировали перелом со смещением

Злоумышленника отправили в ИВС

В Челябинске 72-летняя пенсионерка получила тяжкий вред здоровью после нападения на нее 32-летнего мужчины возле здания администрации Курчатовского района. Об этом Первому областному информагентству рассказала дочь потерпевшей Ольга.

«У мамы диагностировали перелом мизинца со смещением, ушибы головы, лица, синяки продолжают проявляться. От шока она уже отошла, но мучается от боли. Мы хотим для него справедливого наказания — не пару месяцев в больнице полежать, а реальный срок. Мне писали, что он „дурачок“, не считаю это оправданием. Он прекрасно знал, что делает, увидел людей — убежал. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания, будет назначено судебно-психиатрическая экспертиза», — рассказала женщина.

Как выяснилось, буйный мужчина уже не раз попадался на агрессивном поведении. Так, он напал на уборщицу возле входа в продуктовый магазин, облил ее молоком и ударил. Челябинца задержали в ТРК «Родник» — там он тоже успел прославиться и надоесть продавцам.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).



Резонансное происшествие попало на камеры наблюдения.