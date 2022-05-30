Женщина зарезала 5‑летнюю дочь в Бакале

Семья на контроле органов соцзащиты не состояла

В Бакале 40-летняя женщина зарезала свою пятилетнюю дочь. О причинах поступка женщины пока ничего не известно, семья считалась благополучной. Об этом Первому областному информагентству сообщили в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района.

«Мы о семье узнали только сегодня утром. Семья благополучная, девочка посещала детский сад. Брак между родителями не заключен, однако отцовство установлено, ребенок рос в полной семье», — рассказал заместитель начальника управления Ольга Швыдкая.

В СУ СКР по Челябинской области информацию о происшествии прокомментируют позднее.