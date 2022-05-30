В Бакале 40-летняя женщина зарезала свою пятилетнюю дочь. О причинах поступка женщины пока ничего не известно, семья считалась благополучной. Об этом Первому областному информагентству сообщили в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района.
«Мы о семье узнали только сегодня утром. Семья благополучная, девочка посещала детский сад. Брак между родителями не заключен, однако отцовство установлено, ребенок рос в полной семье», — рассказал заместитель начальника управления Ольга Швыдкая.
В СУ СКР по Челябинской области информацию о происшествии прокомментируют позднее.