Женщина за рулем Skoda устроила три аварии, пытаясь скрыться от экипажа ДПС в Челябинске

Нарушительница была пьяна

В Челябинске 26-летняя женщина за рулем Skoda Fabia проигнорировала требование инспекторов ГИБДД об остановке, продолжила движение и устроила три ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по городу.

После двух ДТП нарушительница не только не остановилась, но и продолжила набирать скорость.

«Преследуя автомобиль нарушительницы, на перекрестке улиц Каслинская и Калинина, двигаясь по второстепенной дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией, экипаж ДПС совершил столкновение с автомобилем Honda под управлением 39-летнего мужчины», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Все-таки нарушительницу удалось задержать. Она находилась в состоянии опьянения. В отношении женщины составлено несколько административных протоколов.