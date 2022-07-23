Женщина выпала с балкона четвертого этажа и погибла в Челябинске

Следственные органы проводят проверку

Минувшей ночью в Челябинске на улице Байкальской женщина выпала с балкона четвертого этажа и погибла. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано ЧМЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Второй случай за месяц. Байкальская, 42, но только теперь женщина выпала с балкона 4 этажа в 2:00, что происходит с людьми?!»— написал пользователь, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» подтвердили информацию и уточнили, что женщина упала на козырек подъезда и скончалась до прибытия автомобиля скорой помощи.

«По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— добавили в ведомстве.

Известно, что погибшей было 54 года.

На прошлой неделе шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб на месте ЧП. Известно, что на момент трагедии его мать находилась в магазине.