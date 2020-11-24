Женщина в Пласте арестована за неуплату алиментов на двоих детей

Решается вопрос о лишении её родительских прав.

В Пласте местная жительница давно ушла в разгул. Двух своих дочерей она буквально отдала их отцу, чтобы тот взял воспитание и содержание детей на себя. Сама же начала вести разгульный образ жизни, при этом она нигде не работает и не состоит на учёте в Центре занятости населения. Жила за счёт неизвестных мужчин, которые её содержали. С детьми женщина также виделась редко — когда отец девочек привозил их к бабушке и дедушке по материнской линии.

К слову, женщина уже ограничена в родительских правах. Суд взыскал с неё алименты в пользу отца детей. Только их она, конечно же, не платила. Ссылалась на то, что несколько лет воспитывала дочерей — теперь пусть это делает отец. В итоге задолжала 166 тысяч рублей на обоих детей.

«Наказание в виде административного ареста на срок 10 суток назначил мировой суд Пластовского района местной жительнице, матери двух дочерей. Основанием для привлечения гражданки к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ явилось откровенное нежелание матери содержать и воспитывать своих детей», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Также отягчающими данное правонарушение стали семь протоколов комиссии по делам несовершеннолетних за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию детей. Женщину сразу из зала суда отправили отбывать наказание. Если она впредь продолжит уклоняться от оплаты алиментов — это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Достаточно всего двух месяцев просрочки алиментных выплат после отбытия 10-дневного ареста.

Помимо этого, в городском суде будет решаться вопрос о лишении женщин родительских прав.