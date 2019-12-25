Женщина с тремя детьми опрокинулась в кювет на трассе в Челябинской области

Двухмесячного ребенка госпитализировали.

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ДТП произошло утром 24 декабря на 2 км автодороги «Старая Магнитка — Магнитогорск — Кизильское» в Агаповском районе. По предварительным данным, 38-летняя автоледи за рулем «Дэу Матиз» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, съехала с дороги в левый кювет и опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. Ее пассажиры, три несовершеннолетних ребенка, один из которых в возрасте 2 месяцев, получил травмы и был госпитализирован для обследования», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.