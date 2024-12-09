Женщина с ребенком провалились под лед на озере Тургояк в Челябинской области

Из воды их вытащили глава семейства и очевидцы

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В минувшие выходные жители Челябинской области устроили массовые катания на коньках на озере Тургояк. Без ЧП на неокрепшем льду не обошлось: в ледяную воду провалились женщина и ее дочь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, выбраться им помогли глава семейства и очевидцы происшествия.

«Женщина с ребенком катались на льду в районе городского пляжа и провалились в воду в 70 метрах от береговой линии. На выручку подоспел глава семейства и другие граждане. Они сделали цепь и сообща помогли им выбраться. К этому моменту прибыла медицинская бригада, но от помощи женщина отказалась, и они уехали»,— уточнили в ведомстве.

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса предупредили, что лед на озере Тургояк еще не окреп, местами есть крупные полыньи. И выдержать такого массового пребывания людей первый лед не может.

«Безопасным лед на Тургояке при постоянном минусе будет только через две недели»,— подчеркнули в управлении ГОЧС.

Также там напомнили о штрафах за выход и выезд на лед в местах, обозначенных запрещающими информационными аншлагами. Физическим лицам грозит штраф в размере до двух тысяч рублей, юридическим — до 100 тысяч.