Женщина с ребенком пострадали в тройном ДТП в Челябинске

Водителя одного из авто оштрафовали

В Челябинске на улице Салтыкова не поделили дорогу и столкнулись три автомобиля. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок. На одного из водителей составили административный протокол, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Столкновение произошло между автомобилями «Хендай-Солярис», которым управлял 24‑летний парень, «Лада-Приора», за рулем которой был 26‑летний водитель, и «Мерседес-Бенц» под управлением 77‑летнего мужчины.

В результате травмы получили две пассажирки «Лады» — 42‑летняя женщина и 10‑летняя девочка. В момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности.

«На водителя автомобиля „Лада‑Приора“ составлен административный материал о нарушении требований к перевозке детей по статье 12.23 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере до трех тысяч рублей»,— уточнили в ГАИ.