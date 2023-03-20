Женщина с ребенком пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

Автомобилистка не уступила дорогу другому водителю

Накануне, 19 марта, на территории Агаповского района Челябинской области водитель автомобиля «Лада-Гранта» устроила ДТП. В результате помощь медиков потребовалась самой автомобилистке и ее 9-летнему ребенку, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла в 19:20 на 5-м километре автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай. 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Лада», при выезде со второстепенной дороги не уступила и врезалась в «Хендай-Солярис», который двигался по главной дороге.

В результате травмы получили водитель и 9-летний пассажир отечественного авто.

В воскресенье вечером два автомобиля столкнулись в Калининском районе Челябинска. В результате одна из машин перевернулась, медики скорой помощи оказали водителю необходимую помощь.