Женщина пойдет под суд за совершенное 27 лет назад убийство под Челябинском

Обвиняемая все эти годы скрывалась за границей

В Челябинской области окончено расследование уголовного дела 59-летней уроженки Башкортостана. Ее обвиняют в убийстве мужчины в июне 1997 года (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось в деревне Казанцево Сосновского района. Обвиняемая повздорила со знакомым, несколько раз ударила его по голове кирпичом, руками и ногами, после чего скрылась и уехала из РФ. Потерпевший погиб на месте.

«В рамках планомерной работы межведомственной аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, проанализированы материалы дела, приостановленного в связи с розыском подозреваемой. Женщину задержали на государственной границе», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Дело направлено в суд.