Женщина пойдет под суд за гибель внука на пожаре в доме под Челябинском

Трехлетний мальчик остался в саду один

Сосновский районный суд рассмотрит уголовное дело 52‑летней женщины, которую обвиняют в причинении смерти внуку по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия случилась поздним вечером 8 января. Бабушка оставила трехлетнего внука в доме в СНТ «Юбилейный‑2» и ушла в магазин. Во время отсутствия женщины в доме случилось короткое замыкание проводки и начался пожар. Мальчик погиб от острого отравления угарным газом.

«Женщина признала вину в полном объеме», — прокомментировали в прокуратуре.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.