Женщина пострадала в ДТП с переворотом в Магнитогорске

Водителя ранее привлекали к ответственности за превышение скоростного режима

В ночь на четверг, 16 июня, 32-летний водитель БМВ Х5, двигаясь по Западному шоссе в Магнитогорске, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего авто перевернулось, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Травмы получила 46-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.

Мужчина за рулем авто не смог предъявить сотрудникам Госавтоинспекции документы на машину и полис ОСАГО.

«Кроме того, водитель не выполнил требование ПДД о запрете употребления алкогольных напитков после ДТП, при проведении процедуры освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,69 мг/л», — рассказали в УГИБДД по региону.

В отношении водителя составили три административных протокола.

Также сегодня ночью на улице Гагарина в Магнитогорске 54-летний водитель на «Рено» врезался в электроопору, после чего машина вспыхнула. Пострадала 28-летняя пассажирка.