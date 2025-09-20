Женщина пострадала в ДТП с опрокидыванием авто в Челябинске

Один из водителей не уступил дорогу другому

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 20 сентября, на северо-западе Челябинска на одном из оживленных перекрестков столкнулись две иномарки. Без пострадавших не обошлось, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорогу на пересечении проспекта Победы и Молодогвардейцев не поделили 48‑летняя водитель Volkswagen Tiguan и 67‑летний водитель Kia Sportage. В результате Volkswagen опрокинулся.

Водитель немецкой иномарки не пострадала. Травмы в ДТП получила 66‑летняя пассажирка Kia, ей оказали необходимую помощь. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ.