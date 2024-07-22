Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Челябинске

Ей оказали необходимую помощь

Вечером 21 июля в Тракторозаводском районе Челябинска на перекрестке столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:25 в районе дома № 112 по улице Комарова — около ДК «Ровесник». Участниками ДТП стали автомобиль «Шкода», которым управлял 39-летний водитель, и «Хендай», за рулем которого находился 44-летний водитель.

После столкновения автомобиль «Шкода» влетел в столб и оказался на капоте у авто «Хендай».

«В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка автомобиля „Шкода“»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сосновском районе Челябинской области 71-летний автомобилист съехал с дороги и врезался в куст. Мужчина получил травмы и скончался в больнице.