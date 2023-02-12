Сегодня днем, 12 февраля, в Тракторозаводском районе Челябинска в районе ТРК «Горки» столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. В результате пострадала 33-летняя женщина, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Авария произошла в 13:20 напротив дома № 19 по проспекту Ленина. По предварительным данным, автомобиль «Лада», за рулем которого находился 62-летний мужчина, поворачивал с улицы Артиллерийской, когда произошло столкновение с автомобилем «Форд».
В результате травмы получила водитель «Форда». Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали женщине необходимую помощь.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.