Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Магнитогорске

Пламя полностью охватило квартиру и балкон

Минувшей ночью в Магнитогорске произошел пожар в одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Ленина. В результате ЧП пострадала женщина, сообщили утром 26 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже в бывшем общежитии. На улицу самостоятельно вышли 15 человек, еще 13 жильцов, включая ребенка, вывели прибывшие спасатели.

«Пострадал один человек, женщина. Пожар ликвидирован. Причины устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.

В социальных сетях местные жители сообщают о том, что в квартире, в которой произошел пожар, живет неблагополучная женщина. Пострадала в результате ЧП ее соседка, которой стало плохо от едкого дыма. Женщину увезли на скорой в больницу.