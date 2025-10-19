Женщина пострадала на пожаре в частном доме под Челябинском

Огонь полностью объял постройку

В ночь на 19 октября в Долгодеревенском Сосновского района загорелся частный дом. В результате постройка уничтожена, а хозяйка госпитализирована с ожогами, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Мира-Новой, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки. Женщина и дети 9 и 14 лет эвакуировались и вызвали спасателей. Огонь полностью поглотил дом и надворные настройки и уже подбирался к соседним зданиям. Пожарным удалось оперативно отбить угрозу.

Возгорание было ликвидировано на площади 120 квадратных метров. С огнем боролись 20 человек с привлечением 5 спецмашин.