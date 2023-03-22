Женщина получила травму колена в горах Челябинской области

Пострадавшую эвакуировали спасатели

Группа туристов из Челябинска возвращалась с Двуглавой сопки национального парка «Таганай», и в какой-то момент одна из участниц похода споткнулась на лестнице и получила травму колена. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Сообщение о происшествии получили спасатели Златоустовского отряда ПСС и на снегоходе эвакуировали пострадавшую к Центральной усадьбе.

«Травмированная туристка от немедленной госпитализации отказалась, приняв решение пройти обследование по месту жительства», — прокомментировали в областной ПСС.

Спасатели напоминают, что для похода в горы нужно выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой и плотной шнуровкой.