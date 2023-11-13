Женщина получила ожоги при пожаре в многоквартирном доме в Челябинской области

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое

Ночью 12 ноября в Карталах Челябинской области в многоквартирном двухэтажном доме произошел пожар. В результате ЧП пострадала женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила местная газета «Карталинская новь» со ссылкой на 62-ю пожарно-спасательную часть.

ЧП произошло в одной из квартир дома № 8, расположенного на улице Братьев Кашириных, в два часа ночи. Прибывшие на место пожарные эвакуировали находившуюся в помещении женщину и приступили к ликвидации возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавшая находится в карталинской больнице в отделении реанимации в тяжелом состоянии. У нее ожоги верхних дыхательных путей.

Напомним, накануне пожар произошел в комнате коммунальной квартиры в Челябинске. Находившиеся там двое мужчин успели эвакуироваться до прибытия пожарных. Однако хозяину комнаты все же потребовалась помощь медиков. Причина ЧП выясняется.