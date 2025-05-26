Ночью 26 мая в Челябинске на улице Коммунаров загорелась квартира на третьем этаже трехэтажного дома. В результате хозяйка квартиры погибла, еще один человек пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Прибыв, спасатели выяснили, что пламя из помещения уже перекинулось на кровлю дома. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Хозяйку горящей квартиры спасти не удалось — она погибла. Еще один жилец дома госпитализирован.
Предварительно, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования. Все обстоятельства устанавливаются.