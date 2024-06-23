Женщина погибла в ДТП с опрокидыванием авто в Челябинской области

Водитель не справился с управлением на скользкой от дождя дороге

Сегодня, 23 июня, днем в Карталинском районе произошла авария с погибшей и пострадавшей пассажирками автомобиля «Мерседес Бенц», сообщили в областной Госавтоинспекции.

43-летений водитель иномарки на 6 километре автодороги Карталы—Снежный не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

В результате 56-летняя пассажирка скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, 33-летняя пассажирка авто госпитализирована с травмами.

Известно, что авария произошла во время дождя.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали водителям воздержаться от поездок во время дождей, поскольку на скользкой дороге управлять машиной становится намного сложнее.