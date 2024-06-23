Сегодня, 23 июня, днем в Карталинском районе произошла авария с погибшей и пострадавшей пассажирками автомобиля «Мерседес Бенц», сообщили в областной Госавтоинспекции.
43-летений водитель иномарки на 6 километре автодороги Карталы—Снежный не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.
В результате 56-летняя пассажирка скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, 33-летняя пассажирка авто госпитализирована с травмами.
Известно, что авария произошла во время дождя.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали водителям воздержаться от поездок во время дождей, поскольку на скользкой дороге управлять машиной становится намного сложнее.