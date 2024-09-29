Женщина погибла при столкновении двух иномарок на выезде из Челябинска

Четверо человек, в том числе трое детей, госпитализированы

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Сегодня, 29 сентября, днем на Троицком тракте в Челябинске столкнулись два автомобиля. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

43-летний водитель «Хендай Акцент», по предварительным данным, при повороте налево врезался в автомобиль «Ауди», за рулем которого находился также 43-летний водитель.

В результате 43-летняя пассажирка «Хендай» погибла на месте. Водитель южнокорейской иномарки, а также трое пассажиров — мальчики в возрасте 17-ти, 14-ти и 10-ти лет — госпитализированы с травмами.

«Установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.