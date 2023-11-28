Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Еще трое человек госпитализированы

Вечером 27 ноября в микрорайоне Чурилово в Челябинске столкнулись две иномарки. В результате пассажирка одного из авто погибла, водителей машин и пассажирку другого авто госпитализировали с травмами, сообщили утром 28 ноября в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 22:15 около дома № 11 по улице Трашутина. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Джентра», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил и врезался в автомобиль «Митсубиси». От удара последний изменил траекторию движения и наехал на снежный вал.

В результате ДТП 31-летняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте происшествия, 27-летний водитель и 33-летняя пассажирка «Митсубиси» получили травмы и были госпитализированы. В больницу доставили и виновника аварии.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель „Дэу Джентра“ — житель одной из стран ближнего зарубежья, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке»,— уточнили в ГИБДД.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.