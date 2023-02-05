Женщина погибла при пожаре в частном доме в Челябинской области

Огонь значительно повредил здание

Накануне в поселке Тимирязевский Чебаркульского района в частном доме произошел пожар. Прибывшие спасатели обнаружили тело хозяйки дома. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев днем 4 февраля. К месту произошедшего направили две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС принялись ликвидировать возгорание, в ходе которого обнаружили тело женщины. Установлено, что хозяйка дома отравилась продуктами горения.

Кроме того, огонь значительно повредил дом: уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и повредил внутреннюю отделку.

«По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. На место пожара направлены сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также Следственного отдела по городу Чебаркуль»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что смертельно опасно курить вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.