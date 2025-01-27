Женщина погибла при пожаре в частном доме в Челябинске

Причиной трагедии могло стать короткое замыкание проводки

В минувшее воскресенье, 26 января, в Челябинске загорелся частный дом, расположенный на проспекте Победы. Из опасной зоны спасатели эвакуировали женщину, но спасти ее не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило от соседей. Прибыв, сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома женщину, которая уже была без сознания. И пока спасатели боролись с огнем, медики пытались реанимировать пострадавшую, но безрезультатно: она скончалась.

«Пожарные эвакуировали из помещения газовый баллон и ликвидировали открытое горение. Предварительно, причиной ЧП могло послужить короткое замыкание электропроводки», — уточнили в ведомстве.

В тот же день рано утром в Челябинске тоже произошел пожар, в котором погибла женщина, и тоже на проспекте Победы, но в многоквартирном доме. Там причиной ЧП, предварительно, стала неосторожность при курении.

Спасатели призывают южноуральцев следить за состоянием электрооборудования в доме, не перегружать сеть и не оставлять без присмотра работающие электроприборы. Также важно установить в помещении пожарный извещатель.