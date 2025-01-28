Женщина погибла при пожаре в бане в СНТ Челябинска

Пожар вспыхнул из-за перекала печи

Ночью 28 января в Челябинске в СНТ «Заречный» загорелась двухэтажная баня. Находившаяся в помещении 50-летняя женщина обнаружена погибшей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Уточняется, что ЧП произошло на улице Прохладной. Прибывшие спасатели обнаружили охваченную огнем двухэтажную баню. В ходе разведки они обнаружили женщину без признаков жизни.

Возгорание ликвидировано. Предварительно, причиной трагедии стал перекал печи.

В минувшее воскресенье в Челябинске произошло сразу два пожара с погибшими: в первом случае ЧП произошло из-за неосторожного курения, во втором — из-за короткого замыкания электропроводки.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра, также важно не допускать ее перекала и своевременно прочищать дымоход.