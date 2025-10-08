Женщина погибла под колесами «Волги» в Челябинске

По предварительным данным, погибшая переходила дорогу в неустановленном месте

На Северо-Западе Челябинска устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 8 октября, около половины седьмого вечера в районе дома 265 по проспекту Победы, сообщает городская Госавтоинспекция.

Под колеса «Волги» попала женщина-пешеход, которая пересекала проезжую часть в не установленном для перехода месте.

В результате наезда женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы на одежде.