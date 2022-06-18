Женщина погибла под колесами грузового поезда на станции в Челябинской области

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

17 июня в Кусинском районе Челябинской области женщина попала под колеса грузового поезда и погибла. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Предварительно в 16 часов 35 мин на 1920 километре станции Баритная грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Она переходила пути с нечетного на четный участок, поезд не видела»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте устанавливают все обстоятельства и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Личность женщины также устанавливается.