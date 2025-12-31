Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в Магнитогорске

Ребенка, который наглотался дыма, увезли в больницу

В Магнитогорске устанавливаются причины пожара в десятиэтажке по улице Жукова. Сегодня рано утром там загорелась квартира на четвертом этаже, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что в квартире на площади около 20 метров горят вещи и мебель. По маршевым лестницам при помощи спасательных комплектов эвакуировали четверых детей. Самостоятельно из задымленного подъезда вышли 13 человек, в том числе трое детей.

После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело 42-летней женщины. Также пострадал ребенок — десятилетнюю девочку госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования потолочного светильника.