Женщина погибла на пожаре в частном доме в Уйском

Еще одного пострадавшего госпитализировали

В селе Уйском вспыхнул кирпичный частный дом. Прибывшие пожарные обнаружили тело женщины. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне вечером. Со слов очевидцев, на момент пожара в доме находились три человека. При проведении разведки пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии и с помощью спасательного комплекта вынесли его на улицу.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Еще один мужчина успел выскочить в окно.

«По предварительным данным, наиболее вероятной причиной возгорания могла стать неосторожность при курении», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.