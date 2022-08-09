Женщина-инвалид погибла на пожаре в квартире в Челябинской области

Реанимировать пострадавшую не смогли ни спасатели, ни врачи

Днем 8 августа в Троицке Челябинской области в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. В результате погибла женщина-инвалид — хозяйка квартиры, сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в 10:06 по улице Гагарина, 14. Прибывшие пожарные обнаружили горение в квартире на четвертом этаже и сильное задымление в подъезде. И пока одни спасатели эвакуировали из дома жильцов, другие отправились тушить пожар.

«Дверь в квартиру, где был очаг возгорания, пожарным открыл мужчина — сожитель хозяйки. В это время уже дверь была объята пламенем, а внизу горел мусор. Сожитель сообщил, что в квартире находится женщина-инвалид. При разведке в ванной комнате на полу, заваленная тазиками и ведрами, была обнаружена пострадавшая без сознания», — рассказали в ведомстве.

Попытки реанимировать женщину оказались безуспешными, медики также не смогли ей помочь, в себя она так и не пришла.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров. Причину ЧП выясняют сотрудники отделения дознания.