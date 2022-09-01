Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе в Челябинской области

На трассе столкнулись две иномарки и КамАЗ

В Челябинской области женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на 1780-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск под Миассом. Вечером 31 августа на трассе столкнулись «Фольксваген-Поло», «Ауди А6» и КамАЗ, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 17:05 21-летний водитель «Фольксвагена-Поло» при запрещенном развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Ауди А6», за рулем которого был 34-летний автомобилист.

«От удара автомобиль „Ауди А6“ изменил траекторию движения, совершил столкновение с остановившимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ с полуприцепом под управлением 52-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажиры «Ауди», 31-летняя женщина и пятилетняя девочка, получили травмы.

На участке трассы, где произошла авария, образовалась пробка. Для осуществления реверсивного движения на месте работали дополнительные экипажи ДПС.