Женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Челябинска

Девочка не была пристегнута ремнем безопасности

Вечером 16 февраля в Челябинске у дома № 77 по проспекту Ленина на перекрестке столкнулись две иномарки. В результате травмы получили пассажиры обоих авто, сообщили в городской ГАИ.

«На регулируемом перекрестке столкнулись автомобили „Киа Рио“ по управлением 35-летней женщины и „Хавал“ под управлением 35-летнего мужчины»,— уточнили в ведомстве.

В результате травмы получили 35-летняя пассажирка «Хавала» и четырехлетняя пассажирка автомобиля «Киа». Девочка находилась в детском кресле, но не была пристегнута ремнем безопасности.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на трассе под Челябинском при столкновении двух авто водитель и пассажир одного из них погибли, находившийся в машине ребенок госпитализирован с многочисленными травмами.