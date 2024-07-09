Женщина и ребенок пострадали на пожаре в частном доме в Челябинской области

Многодетная мать пыталась самостоятельно потушить огонь

В Ашинском районе загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных эвакуировались мать и шестеро детей, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Женщина и младший ребенок, 2023 года рождения, получили ожоги. Пострадавшая с ребенком на руках пыталась потушить пламя. Обоих госпитализировали, состояние удовлетворительное», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Решается вопрос о предоставлении пострадавшим жилья из маневренного фонда.