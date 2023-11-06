Женщина и ребенок погибли в ДТП со школьным автобусом под Чебаркулем

Водитель легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу

ДТП с участием школьного автобуса произошло в понедельник, 6 ноября, под Чебаркулем. При столкновении погибла водитель легковушки и ее семилетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Трагедия разыгралась около двух часов дня на десятом километре автодороги «Черновское- Кундравы» на территории Чебаркульского района.

«Водитель женщина, 1991 года рождения, жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099, по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся со школьным автобусом ПАЗ. Водитель и несовершеннолетний пассажир — ребенок 7 лет — получили смертельные травмы», — рассказывают в пресс-службе.

В школьном автобусе из Уйского района ехали 18 детей и 5 взрослых. Никто из них, включая водителя, не пострадал.

На место ДТП выехал начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков.