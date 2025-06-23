Женщина и ребенок погибли после опрокидывания Mitsubishi на трассе в Челябинской области

Водитель не справился с управлением и слетел в кювет

На трассе в Челябинской области после опрокидывания Mitsubishi Outlander погибли 38‑летняя женщина и 12‑летняя девочка. Как рассказали в ГАИ Челябинской области, 40‑летний водитель авто не справился с управлением во время дождя и съехал в кювет, где машина перевернулась.

ДТП произошло в Пластовском округе на 18‑м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Еще один пассажир, 6‑летний мальчик, с травмами доставлен в больницу, он сидел без детского кресла.

Напомним, накануне на трассе М‑5 в Челябинской области произошла еще одна крупная авария. В Катав-Ивановском районе столкнулись три грузовых автомобиля. Погиб один человек, еще одного водителя увезли в больницу.