Железнодорожники похитили имущества РЖД на 30 млн рублей в Челябинске

Сотрудники локомотивного депо вывозили запчасти подвижных составов под видом металлолома

Уральская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве более чем на 30 млн рублей. На скамью подсудимых сядут два работника локомотивного депо Челябинск, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор еще с несколькими людьми, в том числе работниками ОАО «РЖД». В 2016—2020 годах они скрывали от учета негодные к эксплуатации оси колесных пар тяговых подвижных составов и в дальнейшем вывозили их под видом металлолома с территории электровозоремонтного завода. Стоимость похищенного превысила 30 млн рублей.

Уголовное дело в отношении двух человек направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.