Ж/д цистерна сошла с рельсов под Миассом

Железнодорожники считают ущерб, следователи выехали на место ЧП

В Челябинской области сошла с рельсов порожняя железнодорожная цистерна в составе грузового поезда. Инцидент произошел днем в четверг, 11 апреля, на 1 970-м километре перегона Миасс — Хребет, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

В результате происшествия пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.

На месте происшествия работают следователи СК на транспорте, проводится комплекс проверочных мероприятий, выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В целях координации правоохранительных органов на место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.