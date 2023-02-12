Завотделением психоневрологической больницы в Челябинске подозревают в получении взятки

За деньги сотрудницу просили продолжить лечение пациентки

В Челябинске задержали заведующую отделением областной психоневрологической больницы. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, женщину подозревают в получении взятки от родственников одной из пациенток.

«По предварительным данным, заведующая получила свыше 100 тысяч рублей за продление лечения пожилой пациентки еще на несколько лет»,— рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

На момент публикации получить комментарии от пресс-службы регионального министерства здравоохранения и следственного управления СКР не удалось.

Ранее 73-летнюю заведующую одного из отделений челябинской психоневрологической больницы обвинили в получении взятки за длительную госпитализацию сына одной из местных жительниц, который страдает психическим заболеванием. При этом обвиняемая своей вины не признала и сообщила, что деньги были переданы в качестве добровольного пожертвования на нужды больницы.